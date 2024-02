Polizei ermittelt nach Unfallflucht in Neusäß

Ein Unbekannter fährt mit seinem Auto gegen den Radkasten eines schwarzen Mercedes in Neusäß. Jetzt sucht de Polizei nach dem Verursacher.

Die Polizei berichtet von einer Unfallflucht in Neusäß. Demnach fuhr ein Unbekannter am Montag gegen 11.45 Uhr gegen den Radkasten eines schwarzen Mercedes, der in der Giselherstraße stand. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Verursacher laut Polizei davon. Deshalb bitten die Beamten nun nach Hinweisen unter der Telefonnummer 0821/323-1810. (kinp)