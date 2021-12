Polizei erwischt betrunkenen Autofahrer in Neusäß

Bei einer Verkehrskontrolle bemerken die Beamten Alkoholgeruch beim Fahrer. Das Ergebnis eines Tests ist eindeutig.

Einen betrunkenen Autofahrer hat die Polizei am Samstag in Neusäß aus dem Verkehr ziehen können. Der Mann war auf der Nord-Süd-Spange zwischen Neusäß und Hirblingen gegen 13.05 Uhr in eine Verkehrskontrolle geraten.

Bei der Überprüfung der Personalien nahmen die Beamten Alkoholgeruch wahr. Ein Test beim Autofahrer ergab laut Polizei einen Wert von rund 1,5 Promille. Der Fahrer musste sich einer Blutentnahme unterziehen, der Führerschein wurde sichergestellt. (thia)