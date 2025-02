Polizei meldet Einbruch in der Neusässer Kobelstraße

Unbekannte sind am Wochenende in ein Haus in Neusäß eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, verschafften sie sich gewaltsam Zugang in ein Haus an der Kobelstraße. Der oder die Täter entwendeten mehrere Gegenstände. Es entstand ein Beuteschaden im mittleren dreistelligen Bereich und ein Sachschaden von rund 2000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Einbruchsdiebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen. (kinp)

