Polizei stoppt Frau mit Alkohol am Steuer

Alkoholgeruch im Auto machte Polizisten misstrauisch

Eine Streifenbesatzung der Polizei Gersthofen hat am späten Freitagabend eine 39-Jährige mit ihrem Fahrzeug in der Hauptstraße in Neusäß gestoppt. Die Beamten nahmen im Auto deutlichen Alkoholgeruch wahr. Ein Atemalkoholtest ergab letztlich einen Wert von 0,84 Promille. Der Fahrzeugführerin wurde folglich die Weiterfahrt untersagt. Sie erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. (AZ)