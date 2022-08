Neusäß

11:10 Uhr

Polizei stoppt in Neusäß betrunkenen Autofahrer

Einen betrunkenen Autofahrer hat die Polizei am Samstag aus dem Verkehr ziehen können.

Ein Autofahrer gerät am Samstag in Neusäß in eine Verkehrskontrolle. Die Beamten bemerken sofort einen deutlichen Alkoholgeruch.

Einen betrunkenen Autofahrer hat die Polizei am Samstag aus dem Verkehr ziehen können. Der Mann war gegen 2.35 Uhr in Neusäß unterwegs und wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle angehalten. Laut Polizei stellten die Beamten beim Fahrer deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,28 Promille. Der Fahrer bekommt nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr, und sein Führerschein wurde sichergestellt. (thia)

