Polizei sucht Unbekannten nach Unfallflucht in Neusäß

Die Polizei berichtet von einer Unfallflucht auf dem Kaufland-Parkplatz in Neusäß. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamten zu melden.

Nach einer Unfallflucht auf dem Kaufland-Parkplatz in Neusäß sucht die Polizei nach Zeugen. Wie die Beamten berichten, wurde am Samstag gegen 10.30 Uhr und 10.50 Uhr auf dem Parkplatz ein blauer Honda von einem unbekannten Auto angefahren. Den Sachschaden an der Stoßstange des beschädigten Fahrzeugs schätzt die Polizei auf etwa 600 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0821/323-1810 zu melden. (kinp)