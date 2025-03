Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht in Neusäß

Nach einer Unfallflucht in Neusäß sucht die Polizei nach Hinweisen. Wie die Beamten berichten, wurde am Montag gegen 12.10 Uhr ein schwarzer Audi auf dem Parkplatz eines großen Verbrauchermarkts an der Daimlerstraße angefahren. Als der Besitzer des Autos nach dem Einkauf zurückkehrte, stellte er fest, dass sein Wagen einen frischen Unfallschaden an der hinteren rechten Tür aufweist. Der Sachschaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt. Die Polizei Gersthofen sucht den Verursacher des Unfalls. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0821/323-1810 erbeten. (kinp)

