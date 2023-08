Polizei wird in Maisfeld fündig: Wer vermisst zwei Trekking-Räder?

Polizeistreife hat mutmaßlich Diebstahl verhindert. Doch wer sind die Opfer?

Eine Streife der Polizei Gersthofen fand am Donnerstag gegen 13 Uhr während ihrer Streifenfahrt in einem Maisfeld zwei Trekking-Räder (weiß und schwarz) auf. Das Feld liegt an der Verbindungsstraße zwischen GVZ und der Anschlussstelle AS Neusäß. Da die Fundstelle zusätzlich noch von der Straße aus „markiert“ war, wird davon ausgegangen, dass diese beiden Fahrräder aus einem Diebstahl stammen und dort zur Abholung bereitgestellt wurden. Nun sucht die Polizei Gersthofen die Besitzer dieser Räder. Hinweise werden unter der Tel.-Nr. 0821/323-1810 erbeten. (AZ)