Quote für Glasfaserausbau in Neusäß noch nicht erreicht: LEW verlängert Frist

Plus Noch haben sich nicht genügend Haushalte für den Glasfaserausbau durch die LEW Telnet entschieden. Die Frist ist nun bis 30. Juni verlängert.

Noch hat die Kampagne zum Glasfaserausbau in den Neusässer Stadtteilen nicht den nötigen Erfolg. Seit dem 1. Februar läuft die Vorvermarktungsphase für den geplanten Glasfaserausbau. Nun wurde die Frist verlängert. Noch bis zum 30. Juni können Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen in Hainhofen, Hammel, Ottmarshausen, Schlipsheim, Steppach, Täfertingen, Vogelsang und Westheim einen kostenfreien Glasfaseranschluss bis ins Haus bekommen, wenn sie mit der LEW einen Vertrag schließen.

Grund für die Verlängerung ist, dass die erforderliche Quote bis Ende April noch nicht erreicht wurde. Dies liege laut LEW unter anderem daran, dass das Gebiet relativ groß ist und noch nicht alle Haushalte persönlich angesprochen werden konnten. Da LEW TelNet die Investitionen für den Glasfaserausbau vollständig eigenwirtschaftlich trägt, kann das Projekt nur umgesetzt werden, wenn sich bei der Vorvermarktung mindestens 35 Prozent Haushalte mitmachen. Genauere Angaben über die bisher erreichte Quote wollte die Firma derzeit nicht machen.