Neusäß

vor 32 Min.

Rabiater Einbrecher stiehlt in Neusäß eine Schleifmaschine

Ein Einbrecher hat am Wochenende in einem Rohbau in Neusäß zugeschlagen.

Ein Unbekannter dringt in einen Rohbau an der Hauptstraße in Neusäß ein. Von der versperrten Tür eines Lagerraums lässt er sich nicht abhalten und macht kurzen Prozess.