Radfahrer flüchtet nach Unfall: Jetzt sucht die Polizei Zeugen

Ein Radler fährt in Neusäß auf dem Bürgersteig und wird von einem einparkenden Auto erfasst. Als die Fahrerin die Polizei holen will, flüchtet er von der Unfallstelle.

Eine 58-jährige Autofahrerin ist am Donnerstag in Neusäß mit einem Radfahrer zusammengestoßen. Der Unfall nahm jedoch einen unerwarteten Verlauf.

Die Frau wollte laut Polizei gegen 12.35 Uhr in einen Parkplatz an der Parkstraße fahren. Bei dem Rangiermanöver geriet sie mit der Front des Wagens auf den Gehweg. In diesem Moment kam ein Radfahrer, der verbotswidrig auf dem Bürgersteig unterwegs war, krachte in das Auto und stürzte über die Motorhaube zu Boden. Als die Frau sich um ihn kümmern wollte und während des Gesprächs das Wort "Polizei" fiel, hob er sein Fahrrad auf und flüchtete von der Unfallstelle. Der Mann soll etwa 20 Jahre alt sein. Zeugen des Unfalles sollen sich bei der Polizei Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1810 melden. Der Gesamtschaden beträgt etwa 3000 Euro. (AZ)