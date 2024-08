Radfahrerin wird in Neusäß von Auto angefahren

Eine Radfahrerin ist nach einem Unfall in Neusäß ins Krankenhaus gebracht worden. Wie die Polizei mitteilt, übersah eine 90-Jährige am Dienstag gegen 14.15 Uhr die 20 Jahre alte Radlerin auf der Landrat-Dr.-Frey-Straße in Neusäß. Die Autofahrerin wollte nach links in die Orliebstraße abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß. Die 20-Jährige wurde laut Polizei gegen die Windschutzscheibe des Autos geschleudert und blieb auf der Motorhaube liegen. Sie zog sich dabei eine Gehirnerschütterung zu. Den Sachschaden schätzen die Beamten auf etwa 1500 Euro. (kinp)

