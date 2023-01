Radkappe überführt in Ottmarshausen 88-jährigen Unfallflüchtigen

Mit viel Fleiß kann die Polizei aus einer dreistelligen Anzahl von in Frage kommender Unfallfahrzeuge den Verursacher ermitteln. Es ist ein 88-jähriger BMW-Fahrer.

Mit viel Fleiß hat die Polizei jetzt eine Unfallflucht in Neusäß aufklären können. Ein Wohnwagenbesitzer hatte vor zwei Wochen in Ottmarshausen einen Streifschaden an der linken Seite seines Fahrzeugs festgestellt. Vor Ort fand die Polizei eine Radkappe, die einem 1er oder 2er BMW zugeordnet werden konnte.

Weitere Hinweise auf den Verursacher gab es allerdings nicht. Eine Recherche der Unfallfluchtfahnder der Augsburger Verkehrspolizei für alle in Frage kommenden Fahrzeuge im Umkreis des Tatortes ergab eine dreistellige Anzahl. Davon ließen sich die Ermittler aber nicht abschrecken und machten schließlich einen 88-Jährigen als Verursacher aus. An seinem Fahrzeug konnte ein entsprechendes Schadensbild und auch die fehlende Radkappe festgestellt werden. Der Unfallverursacher muss nun nicht nur für den entstandenen Schaden an dem Wohnwagen aufkommen, sondern sich auch wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten. (thia)