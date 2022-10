Räuber mit Tätowierung im Gesicht bedroht Frau mitten in Neusäß

In Neusäß überfällt ein Unbekannter eine 50-Jährige. Er zückt ein Messer und verlangt ihre Wertsachen. Der Täter ist auf der Flucht, nun ermittelt die Kripo.

Zu einem versuchten Überfall kam es am Freitag in Neusäß. Ein Unbekannter überraschte eine Frau, indem er vor ihr ein Messer zog. Er verlangte ihre Wertsachen. Doch die Frau reagierte blitzschnell und schlug den Täter durch ihr Verhalten in die Flucht. Nun sucht die Augsburger Kriminalpolizei nach dem Täter und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Überfall in Neusäß: Der Täter zückte unvermittelt ein Messer

Am vergangenen Freitag wurde eine 50-jährige Frau am helllichten Tag in Neusäß überfallen. Zwischen 12.15 und 12.30 Uhr war die Frau laut Angaben der Polizei alleine in der Richard-Wagner-Straße im Bereich des angrenzenden Parks unterwegs. Dort kam ein 50- bis 60-jähriger Mann auf sie zu. Unvermittelt und ohne Anlass zückte dieser ein Messer und bedrohte die Frau. Dabei forderte er sie auf, ihre Wertsachen herauszurücken. Die 50-jährige Frau reagierte aber klug und ließ sich nicht direkt auf den Mann ein, der ihren Angaben zufolge ein ungepflegtes Erscheinungsbild abgab. Stattdessen ignorierte die 50-Jährige die Forderungen des Täters und wandte sich Hilfe suchend an andere Passantinnen und Passanten, besonders an ein älteres Ehepaar, das sich inzwischen in der Nähe befand. Das muss den Täter derart verängstigt haben, dass er die Flucht ergriff.

Durch die unvermittelte Flucht des Täters gelang es der Frau, unverletzt aus der Gefahrensituation herauszukommen. Auch ihre Wertsachen konnte sie durch ihr schnelles Handeln behalten, der Täter floh ohne die erhoffte Beute mit leeren Händen. Mittlerweile ist die Augsburger Kriminalpolizei für den Überfall zuständig. Sie hat Ermittlungen wegen des Verdachts auf versuchten räuberischen Diebstahl aufgenommen. Weil die 50-jährige Frau den Täter ausführlich beschreiben konnte und ihm markante Merkmale zuschrieb, bitten die Behörden die Bevölkerung um sachdienliche Hinweise. Besonders das ältere Ehepaar, das den Überfall beobachtet haben könnte, bittet die Polizei, sich zu melden.

Kripo sucht nach Zeugen – ein Ehepaar war beim Überfall vor Ort

Der Täter soll zwischen 50 und 60 Jahre alt, 1,80 bis 1,85 Meter groß und von kräftiger Statur mit leichtem Bauchansatz sein. Das Opfer beschreibt ihn als ungepflegt, die auffälligsten Merkmale sollen eine Tätowierung im Gesicht sowie mehrere Piercings sein. Die Kripo Augsburg nimmt Tipps aller Art unter der Telefonnummer 0821/323-3810 entgegen.

Ein Überfall auf offener Straße ist in Neusäß sehr ungewöhnlich. Laut Kriminalitätsstatistik handelte es sich bei der Stadt 2021 um die sicherste in ganz Schwaben. Die Tendenz für Straftaten sei zuletzt sogar nach unten gegangen, teilte die Polizeiinspektion Gersthofen noch im August mit. Die sogenannte Kriminalitätshäufigkeitszahl (Delikte gerechnet auf Einwohnerzahl) beträgt in Neusäß 2713. Zum Vergleich: In Gersthofen liegt die Zahl bei 4070, der bayernweite Schnitt sogar bei 4138. Fakt ist jedoch auch, dass Zahlen nicht immer das Empfinden der Menschen widerspiegeln. So können Messerüberfälle wie diese, unabhängig von guten Statistiken, einen großen Einfluss auf das subjektive Sicherheitsgefühl haben.

