Neusäß

vor 31 Min.

Rangelei auf Weihnachtsmarkt: Was macht eigentlich der Verein ACO?

Plus Ein Vorfall auf dem Weihnachtsmarkt in Neusäß beschäftigt den Kulturausschuss. Es geht um die Frage, ob ein Vereinsmitglied sich hätte anders verhalten sollen - oder müssen.

Von Jana Tallevi

Was macht eigentlich der Verein ACO Neusäß genau und für welche Dienstleistungen hat ihn die Stadt Neusäß beauftragt? Das wollte der Ausschuss für Kultur, Bildung, Soziales und Sport auf seiner jüngsten Sitzung wissen und hatte den stellvertretenden Vorsitzenden des Vereins, Norbert Eisele, eingeladen. Hintergrund war ein Vorfall, der schon einige Monate zurückliegt. Es ging um ein Ereignis auf dem Weihnachtsmarkt.

Der ACO ist ein jahrzehntealter Neusässer Verein, der sich vor allem um Unfallfolgehilfe und Verkehrssicherung kümmert. So steht es auf der Homepage des Vereins und so hatte es Bürgermeister Richard Greiner auf der Sitzung vorgetragen. Aktuelle Aufträge sind etwa die Ordnung des Parkverkehrs am Zoo in Augsburg oder bei Heimspielen des FCA, so Eisele. "Jetzt im Sommer haben wir einen vollen Kalender, da ist ein Fest nach dem anderen", sagte der stellvertretende Vorsitzende weiter. Er machte auch klar, was der ACO nicht sei: "Wir sind keine Security-Firma."

