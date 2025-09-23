Repaircafé: Gemeinsam reparieren statt entsorgen

Das Freiwilligenzentrum Neusäß lädt am Freitag, 26. September, von 16 bis 18 Uhr, zum Repaircafé ein. In den Räumen in des Alten Rathauses, Bürgermeister-Kaifer-Straße 10, helfen fachkundige Ehrenamtliche bei der Reparatur von mitgebrachten, defekten Alltagsgegenständen.

Ob Toaster, Staubsauger, kleine Möbel oder Textilien – im Repaircafé stehen handwerklich begabte Hobbyisten oder Experten aus den Bereichen Handwerk und Technik samt Werkzeug bereit, um Gebrauchsgegenständen ein neues Leben zu schenken. Interessierte können dabei auch selbst mitwirken, Fragen stellen und sich bei einer Tasse Kaffee und einem Stück Kuchen fachkundigen Rat in entspannter Atmosphäre holen.

Das Repaircafé Neusäß ist Teil einer internationalen Bewegung, die Ressourcenschonung, Nachhaltigkeit und gemeinschaftliches Miteinander fördert. Interessierte können unabhängig von Alter oder Geschick teilnehmen. Die Teilnahme ist kostenlos, Spenden sind willkommen.

Weitere Informationen gibt es unter www.repair-cafe-neusaess.de oder beim Freiwilligenzentrum Neusäß, Telefon 0821/4552280.

