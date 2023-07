Neusäß

Lösung für neue Kita in Neusäß ist gefunden: Ausschuss einigt sich

Plus Die neuen Flächenausweisungen beim Kieswerk Thaler sorgte für Unruhe, der BUND Naturschutz hatte massive Kritik geäußert. Nun haben die Stadträte einen Kompromiss beschlossen.

Seit mehreren Monaten gab es in Neusäß Diskussionen um die geplanten Änderungen des Flächennutzungsplans für Flächen im nördlichen Stadtgebiet. Mehrere Projekte sind damit verbunden: Am Schulzentrum soll ein "Haus der Bildung" mit einer neuen Kindertagesstätte entstehen, dazu ein neues Parkhaus am Schulzentrum und einen Kreisverkehr für mehr Sicherheit für die Querung zum Gewerbegebiet. Der bestehende Bolzplatz soll zudem weiter nach Norden verlegt werden, wo derzeit Naturflächen sind. Teil des Pakets waren auch weitere Flächen für die Modernisierung der Firma Thaler. Es regte sich Widerstand, vor allem vom BUND Naturschutz, der die zunehmende Flächenversiegelung kritisierte. Nun schlugen die Grünen im zuständigen Planungs- und Umweltausschuss eine salomonische Lösung vor, der auch die CSU-Mehrheit mittragen konnte.

Wie Alexander Rahmeier (Grüne) erklärte, trägt seine Fraktion nach ausgiebiger Diskussion die Änderungen für die neue Kita und den neuen Kreisverkehr nördlich des Schulzentrums mit, "weil das wichtig ist und wir die Betreuungsplätze dringend brauchen". Auch die Verlegung des Bolzplatzes sei eine logische Konsequenz daraus. Dennoch seien die ökologisch wertvollen Flächen beim Thaler ein komplizierter Streitpunkt, da im Detail noch nicht ganz klar sei, wie genau der Platzbedarf der Firma sein wird – vor allem in Hinsicht auf das neue große Wertstoffzentrum, für das der Landkreis Augsburg diesen Standort ins Auge gefasst hat. "Wir plädieren dafür, in einem Parallelverfahren zu ermitteln, welcher Platzbedarf wirklich besteht und wie das Ganze möglichst verträglich gestaltet werden kann."

