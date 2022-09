Neusäß

18:30 Uhr

Schalten vor dem Monitor: Neusässer Fahrschüler üben am Simulator

Fahrlehrerin Laura Giunta und Schülerin Aswaa am Steuer des Fahrsimulators in der neuen Fahrschule in Neusäß.

Plus In einer Fahrschule in Neusäß können Schülerinnen und Schüler virtuell trainieren. Weshalb der Fahrlehrer von der Technik überzeugt ist und was Experten dazu sagen.

Von Philipp Kinne

Die 18-jährige Aswaa muss sich anschnallen, ansonsten startet das Programm nicht. Die Fahrschülerin hat ihre Hände an einem Lenkrad, die Füße auf Gaspedal und Kupplung. Dabei sitzt sie in einem Keller im Neusässer Gewerbegebiet – und nicht im Auto. Zumindest in keinem echten Fahrzeug. Aswaa übt das Autofahren mithilfe eines Simulators. Auf den drei Bildschirmen vor ihr ist eine Straße in einem Wohngebiet zu sehen. "Wo war der Blinker?", fragt eine Computerstimme, als die 18-Jährige virtuell abbiegt. Mithilfe der Computer sollen es seine Schülerinnen und Schüler bei der realen Prüfung später leichter haben, sagt Fahrlehrer Manuel Grajdek.

