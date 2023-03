Neusäß

Scharfe Worte gegen das Landratsamt im Neusässer Bauausschuss

Darf man in Ottmarshausen nahe der Schmutter und dem Holzmahdgraben ein Schlafzimmer in einem Keller genehmigen? Stadt und Landratsamt sind unterschiedlicher Meinung.

Plus Oft genug sind Verwaltung und Stadtrat in Neusäß mit den Entscheidungen in Augsburg nicht einverstanden. Nun hat die Stadt in einem Fall vor Gericht Recht bekommen.

Von Jana Tallevi

Werden diese beiden wieder echte Freunde? Fast auf jeder Sitzung des Bauausschusses in Neusäß steht mindestens eine Entscheidung der übergeordneten Behörde im Landratsamt in der Kritik. Auf der jüngsten Sitzung des Gremiums waren es gleich vier Tagesordnungspunkte, bei der es um Entscheidungen ging, die aus Sicht der Neusässer schlichtweg falsch oder nicht angemessen sind. Geht es um Einzelfälle - oder um ein grundsätzliches Problem?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

