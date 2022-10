Neusäß

18:00 Uhr

Schauspielgruppe Neusäß spielt Dürrenmatts "Romulus, der Große"

Wie gewohnt hat sich die Schauspielgruppe Neusäß entschieden, ein besonderes Theaterstück auf die Bühne zu bringen. "Romulus der Große" zeigt sie in der Grundschule bei St. Ägidius in Neusäß.

Plus Eigentlich hatte die Schauspielgruppe Neusäß das Stück "Romulus der Große" für 2020 geprobt, nun kann es endlich vor Publikum aufgeführt werden.

Von Jutta Kaiser-Wiatrek

Die Schauspielgruppe Neusäß freut sich, endlich wieder auf den Theaterbrettern stehen zu können. Nach der Corona-Zwangspause ist die Freude groß, das bereits für 2020 vorbereitete Stück "Romulus der Große" von Friedrich Dürrenmatt endlich vor Publikum spielen zu können. Premiere ist am Samstag, 15. Oktober, in der Aula der Grundschule St. Ägidius. Die Schauspielgruppe Neusäß steht schon immer für die Wahl außergewöhnlicher Stücke und hatte sich vor der Corona-Pandemie für das Theaterstück von Friedrich Dürrenmatt entschlossen. Doch was seit dem Herbst im Jahr 2019 eifrig geprobt worden war, musste schließlich ersatzlos ausfallen. "Am Donnerstag vor dem Lockdown hatten wir noch unsere Generalprobe, danach war alles dicht", erinnert sich der Vorsitzende der Hobbyschauspieler, Wolfgang H. Ritter.

