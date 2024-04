Unbekannter bricht Verkaufskasse von Bauernhof auf

Ein unbekannter Täter betritt den Verkaufsstand eines Bauernhofes in Neusäß und bricht die Kasse auf. Das Diebesgut fällt gering aus.

Am Montag betrat ein unbekannter Täter oder eine Täterin früh morgens den Verkaufsstand eines Bauernhofes an der Schlipsheimer Straße in Neusäß. Mit einem Metallstück brach er die Kasse auf und entwendete das Bargeld. Der Diebstahlschaden beläuft sich laut Polizei auf wenige Euro. (AZ)