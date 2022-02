Neusäß

vor 16 Min.

Schmale Unterführung in Neusäß wird zur Einbahnstraße

Die Bahnunterführung in der Landrat-Dr.-Frey-Straße in Neusäß wird ab 13. Februar für drei Wochen zur Einbahnstraße. Nachts ist ganz gesperrt.

Plus Die Bauarbeiten am Neusässer Bahnhof haben Auswirkungen auf die Verkehrsführung in Neusäß. Warum die Unterführung in der Landrat-Dr.-Frey-Straße drei Wochen lang zur Einbahnstraße wird.

Von Regine Kahl

Autofahrer aufgepasst, es geht um eine viel genutzte Strecke in Neusäß: Wegen der Bauarbeiten am Bahnhof ist die Unterführung in der Landrat-Dr.-Frey-Straße ab 13. Februar nur noch eingeschränkt passierbar. Grund für die geänderte Verkehrsregel sind die laufenden Bauarbeiten am Neusässer Bahnhof. Es geht bei der Maßnahme darum, dass Schüler bei weniger Verkehrsaufkommen zu Fuß sicherer vom Bahnhof ins Schulzentrum kommen. Sie müssen nämlich wegen des Umbaus am Bahnsteig eins einen anderen Weg nehmen als sonst.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen