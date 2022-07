Neusäß

Schule ohne Gebäude: Sanierung am Gymnasium Neusäß startet

Plus Im Justus-von-Liebig-Gymnasium sitzt man auf gepackten Koffern. Doch noch ist im Übergangsquartier nicht alles bereit. So funktioniert eine Schule ohne Haus.

Von Jana Tallevi

Wer hätte davon in der eigenen Schulzeit nicht geträumt? Nicht mehr in die Schule gehen zu können, weil das Gebäude abgerissen wird? Nicht ganz so, aber doch fast, fühlen sich jetzt womöglich die Schülerinnen und Schüler des Justus-von-Liebig-Gymnasiums in Neusäß. Denn sie dürfen ab dieser Woche zuhause bleiben, das Schulgebäude an der Landrat-Dr.-Frey-Straße kann wegen der Vorarbeiten zur Generalsanierung ab sofort für den Unterricht nicht mehr genutzt werden. Die Turnhalle wird tatsächlich abgerissen. Doch Ferien haben die Kinder und Jugendlichen deshalb noch nicht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

