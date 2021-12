Neusäß

vor 46 Min.

Schulleiter zu Verwüstung in Neusässer Lehrerbüro: "Ganz sinnlose Aktion"

Unbekannte sind in der Nacht auf Dienstag ins Neusässer Justus-von-Liebig-Gymnasium eingebrochen.

Plus Chaos hinterließen Unbekannte in einem Büro des Neusässer Justus-von-Liebig Gymnasiums. Nicht zum ersten Mal wurde dort eingebrochen. Das sagt der Schulleiter.

Von Philipp Kinne

Ein Bild der Verwüstung hinterließen Unbekannte in einem Büro des Justus-von-Liebig Gymnasiums in Neusäß. In der Nacht auf Dienstag wurde dort eingebrochen. Gestohlen wurde offenbar nicht, doch es entstand erheblicher Sachschaden. "Das war eine ganz sinnlose Aktion", sagt Schulleiter Stefan Düll. Die Täter handelten offenbar aus reiner Zerstörungslust.

