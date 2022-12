Telefonbetrüger erbeuten im Landkreis Augsburg mehr als 100.000 Euro

Zwei Seniorinnen aus Neusäß und Schwabmünchen erhalten Schockanrufe. Beide fallen darauf herein und übergeben Geld und Schmuck im Wert von mehr als 100.000 Euro.

Telefonbetrüger haben am Dienstag erneut im Augsburger Land zugeschlagen. In den meisten Fällen verliefen die Anrufe erfolglos, da die Angerufenen den Betrugsversuch erkannten und auflegten. Zwei Seniorinnen aus Neusäß und Schwabmünchen fielen jedoch auf die Schockanrufe herein.

In beiden Fällen täuschten die Betrüger ihren Opfern einen schweren Verkehrsunfall vor. Angeblich hätte ein naher Verwandter diesen verursacht. Um zu verhindern, dass dieser ins Gefängnis komme, müsse der Angerufene nun eine Kaution hinterlegen. In einem Fall legte daraufhin eine über 80-jährige Frau aus Schwabmünchen tatsächlich Geld und Schmuck im Wert eines niedrigen sechsstelligen Betrags bereit und übergab das Päckchen an einen unbekannten Abholer.

Schockanrufe im Landkreis Augsburg: Polizei warnt vor Betrugsanrufen

Im zweiten Fall ließ sich eine ebenfalls mehr als 80 Jahre alte Frau von den Betrügern täuschen. Hier erbeutete der unbekannte Abholer einen niedrigen fünfstelligen Betrag. Die Polizei warnt aktuell davor, dass mit weiteren Betrugsanrufen insbesondere bei Seniorinnen und Senioren gerechnet werden muss und gibt daher Tipps. Wer ein solches Telefonat annimmt, sollte sich zunächst vergewissern, ob der Anrufer wirklich ein Verwandter ist. Sinnvoll sei daher, die jeweilige Person unter der bisher bekannten und benutzten Nummer anzurufen und sich den Sachverhalt bestätigen zu lassen.

Auf keinen Fall aber sollten Details zu familiären oder finanziellen Verhältnissen preisgegeben werden. Am besten sei es, einfach den Telefonhörer aufzulegen, sobald der Gesprächspartner Geld fordert. Zudem weist die Polizei darauf hin, dass niemals Geld an unbekannte Personen übergeben werden darf. Hat es einen solchen Schockanruf gegeben, sollte sofort die Polizei über die Notrufnummer 110 informiert werden. "Wenn Sie doch Opfer geworden sind, wenden Sie sich an die Polizei und erstatten Sie Anzeige", bittet das Präsidium.

So schützen Sie sich vor Betrugsmaschen 1 / 5 Zurück Vorwärts Sie sollten sich immer vergewissern, mit wem Sie es tatsächlich zu tun haben: ob an der Haustüre, am Telefon oder im Internet.

Betroffene sollten bei einem Anruf sofort den Kontakt abbrechen. Auf Geldforderungen, rät die Polizei, sollen Sie nicht eingehen.

Wer den Verdacht hat, einen Kontakt zu einem Betrüger gehabt zu haben, sollte umgehend die Polizei kontaktieren.

Hauseingänge bei Mehrfamilienhäusern sollten nach Angaben der Beamten tagsüber geschlossen sein. Bevor Sie die Türe öffnen, so die Polizei, sollten Sie überprüfen, wer ins Haus will.

Auf Fremde im Haus oder auf dem Nachbargrundstück rät die Polizei bewusst zu achten.

Wie man den Betrügern auf die Schliche kommt und sich richtig verhält, steht im Internet unter www.polizei-beratung.de. Zudem gibt es die vom Präsidium Schwaben Nord initiierte Kampagne #NichtMitMeinerOma #NichtMitMeinemOpa. Zu finden unter: https://www.polizei.bayern.de/schuetzen-und-vorbeugen/senioren/027381/index.html

Lesen Sie dazu auch