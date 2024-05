Sebastian Fitzek und Udo Wachtveitl locken in die Stadthalle Neusäß

Das Programm für das zweite Halbjahr 2024 und Anfang 2025 liegt vor. Neu dabei ist ein Thriller auf der Bühne. Auch Kabarett, Comedy und Schauspiel werden gezeigt.

Lust auf einen Abend mit dem Kabarettisten Michael Altinger, dem Schauspieler Jürgen Tarrach oder Udo Wachtveitl nicht als Tatort-Komissar, sondern als Vorleser? All das bietet das Programm der Stadthalle Neusäß im zweiten Halbjahr 2024 und den ersten Monaten 2025. Das komplette Programm hat Kulturbüro-Leiterin Veronika Wanninger jetzt im zuständigen Ausschuss der Stadt vorgestellt. Dabei sagte sie auch, dass sie die neue Struktur der Abonnements bewährt habe und beibehalten werden soll.

Stadthalle Die Well-Brüder Stofferl, Michael und Karl kommen mit ihrem Programm Alpinismo Tropikal in die Stadthalle der Stadt Neusäß. Foto: Hans-peter Hoesl

Zwei Möglichkeiten gibt es da für die treuen Besucherinnen und Besucher der Stadthalle: Das Theaterabo mit fünf ausgewählten Bühnenstücken oder das Wahlabo, bei dem drei Abende aus einem Angebot von acht Bühnenveranstaltungen besucht werden können. Wer bei der Stadthalle in Neusäß schon Abokunde ist, der bleibt in der Regel dem Haus auch treu, so Veronika Wanninger im Gespräch mit unserer Redaktion. Allerdings: "Die Abozahlen sind nicht mehr so, wie vor Corona", gibt sie zu. Das liege unter anderem daran, dass ein Teil der langjährigen Kundinnen und Kunden, manche allein aufgrund ihres Alters, nach der Pandemie nicht zurückgekehrt sei. Nun sei es an der Zeit, mit neuen Angeboten ein erweitertes Publikum anzusprechen und für die Stadthalle Neusäß zu begeistern.

Drei Schauspieler springen in 17 Rollen

Gelingen könnte das, so ihr Tipp, unter anderem mit dem für das Haus neu entdeckten Genre der Kriminalstücke. Einer der beliebtesten deutschen Krimiautoren ist aktuell Sebastian Fitzek. Sein Thriller "Passagier 23" kommt am Samstag, 28. September, ab 20 Uhr, auf die Bühne. Dabei geht es um das rätselhafte Verschwinden von 23 Kreuzfahrtpassagieren. Und warum kommt plötzlich ein kleines Mädchen zurück? Sowohl im Theaterabo als auch im Angebot des Wahlabos ist diese Aufführung zu finden.

Außergewöhnlich wird auch das Komödienspektakel mit Constanze Lindner, Michael Altinger und AlexanderLiegl am Samstag, 9. November, ab 20 Uhr mit dem Titel "Ratatata", bei dem die Geschichte des Gangsterpärchens Bonnie und Clyde neu erzählt wird. Drei Schauspieler springen dabei in 17 Rollen. Ebenfalls im Theaterabo sowie im freien Verkauf findet sich die Komödie "Fehler im System" mit dem Schauspieler Jürgen Tarrach. Darin geht es um die wunderbare Welt der Künstlichen Intelligenz und ihrer manchmal nicht so perfekten Hilfe bei der Partnersuche. Termin ist Sonntag, 26. Januar 2025, 19 Uhr.

Eine französische Komödie auf Bayerisch in der Stadthalle

"Der Gott des Gemetzels" ist eine französische Konversationskomödie von Yasmina Reza. In der Stadthalle Neusäß wird sie jedoch auf Bayerisch aufgeführt; Termin ist am Freitag, 7. Februar 2025. Auch "Mein Blind Date mit dem Leben" nach dem Roman von Saliya Kahawatte gehört noch ins Theaterabo und hat am Freitag, 9. Mai 2025, Aufführung. Im Wahlabo sowie im freien Verkauf sind zudem zu finden, der Abend "Christmas in Swing" mit dem Berliner Swing Dance Orchestra am Freitag, 20. Dezember, ab 20 Uhr. Gespielt werden amerikanische Swing-Klassiker im Stil der 30er und 40er-Jahre.

Stadthalle Das Swing Dance Orchestra kommt mit einem Weihnachtsprogramm in die Stadthalle. Foto: Uwe Hauth

Klassiker der aufrührerischen Art sind und bleiben die Well Brüder. Stofferl, Michael und Karl besingen Bayern und den Rest der Welt am Samstag, 25. Januar 2025, ab 20 Uhr in ihrem Programm "Alpinismo tropikal". Etwas Besonderes verspricht die 1. Neusässer Lachnacht am Samstag, 29. März 2025, ab 20 Uhr, zu werden, die ebenfalls noch im Wahlabo zu finden ist. Dafür hat sich Ole Lehmann, bekannt aus dem Quatsch Comedy Club, eine Reihe von Gästen eingeladen.

Das Jahr klingt aus mit Comedy und A Capella-Gesang

Doch auch außerhalb der Abos und allein im freien Verkauf gibt es Veranstaltungen mit bekannten Publikumslieblingen. So kommt Kabarettist Wolfgang Krebs mit seinem Programm "Bavaria first" am Freitag, 11. Oktober, ab 20 Uhr in die Stadthalle Neusäß. Ein anderes Genre ist das Tanzmärchen für die ganze Familie "Es war einmal ... Grimm relaoded", das am Sonntag, 13. Oktober, ab 17 Uhr zu sehen sein wird, gefolgt von der A Capella Gruppe Naturally 7 mit ihrem Programm "@the Movies Tour 2024" am Samstag, 26. Oktober, ab 20 Uhr. Ebenfalls für die ganze Familie ist das Musiktheater "Eule findet den Beat - mit Gefühl" am Samstag, 15. März 2025, ab 17 Uhr.

Weitere Veranstaltungen in der Stadthalle 1 / 1 Zurück Vorwärts Drei weitere Veranstaltungen sind zudem in der Stadthalle Neusäß geplant, das ist zunächst das Weihnachtsmusical der Neusässer Musikspatzen am 30. November und 1. Dezember statt. Der Kartenvorverkauf startet im Herbst. Kabarettist Stephan Zinner kommt mit seinem Programm "Der Teufel, das Mädchen, der Blues und ich" am Samstag, 18. Januar 2025, ab 20 Uhr und Maxi Schafroth hat sich für das Frühjahr 2025 angekündigt. Für beide Veranstaltungen beginnt der Vorverkauf im Juni.

Das Herbstkonzert der Stadtkapelle Neusäß ist für Sonntag, 24. November, ab 17 Uhr geplant. Einer der Höhepunkte in der kommenden Saison ist für Veronika Wanniner die Lesung von Udo Wachtveitl mit dem Titel "Die eifersüchtige Muse" am Samstag, 7. Dezember, ab 20 Uhr. Thema sind mehr oder weniger harmlose Eifersüchteleien berühmter Komponisten untereinander. Das Jahr klingt aus mit dem Silvesterprogramm "LaLeLu - A Capella Comedy" am Dienstag, 31. Dezember, ab 20 Uhr. Politische Seitenhiebe oder einfach nur Quatsch stehen dabei auf dem Programm. Für alle Veranstaltungen gibt es im Rathaus Neusäß und auf www.neusaess.de seit wenigen Tagen Karten.