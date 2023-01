Neusäß

07:10 Uhr

In der Kunst von Gerhard Birling werden seine Reisen sichtbar

Plus Gerhard Birling hat die Eindrücke von seinen Reisen in der Malerei verarbeitet. Warum sich ein Besuch seiner Ausstellungsräume lohnt.

Von Jutta Kaiser-Wiatrek Artikel anhören Shape

Früher, als er seine Elektromaschinenbaufirma in Neusäß noch führte, habe es ihm an Zeit zu reisen gemangelt, blickt der Künstler Gerhard Birling zurück. Auch mit Kunst kam er in dieser Zeit nur wenig in Berührung, obwohl er bereits in jungen Jahren einen großen Bezug dazu hatte und sein erstes Werk 1956 im Rahmen eines Schülerwettbewerbs ausgestellt wurde.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen