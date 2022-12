Seniorenbeirat setzt sich dafür ein, dass ältere Menschen informiert bleiben

Fritz Mengele ist der neue Vorsitzende und berichtet im Sozialausschuss, womit sich schon beschäftigt wird und welche Pläne er noch hat.

Lange war es ruhig um den Neusässer Seniorenbeirat. Das soll sich nun wieder ändern. Erstmals hat Fritz Mengele, der seit einem guten halben Jahr als Vorsitzender des Gremiums im Amt ist, nun im zuständigen Ausschuss für Soziales der Stadt Neusäß einen Bericht vorgelegt. Einiges hat er bereits angestoßen.

So sieht Fritz Mengele, der mit seinen 63 Jahren zwar selbst erst ins Seniorenalter hineinwächst, jedoch viel Erfahrung durch die Pflege seiner Eltern mitbringt, wie er im Gremium berichtete, seine Aufgabe auch im Netzwerken. So vertritt er die Stadt Neusäß in verschiedenen Seniorengremien, wie in der Landesseniorenvertretung Bayern oder bei der Seniorenarbeit im Landratsamt.

Broschüre für Senioren soll neu aufgelegt werden

Außerdem ist der Seniorenbeirat gerade dabei, die Broschüre „Information für Senioren und Ratsuchende“ der Stadt Neusäß zusammen mit der Verwaltung auf den neuesten Stand zu bringen. Anbieten will Mengele auch darüber hinaus Infos für die ältere Generation. Als Beispiel dafür nannte er Vorträge, wie jenen unter dem Titel "Clever im Alter" durch die Kriminalpolizei, der im Januar im Pfarrsaal in Steppach stattfinden soll.

Auch bei einem Thema, das vielen Seniorinnen und Senioren am Herzen liegt, ist Fritz Mengele schon ein Stück weitergekommen, wie er berichtete. Es geht um den Versuch, wieder einen gedruckten Fahrplan ab und bis Neusäß und seinen Ortsteilen zu erstellen. Der AVV hatte die Daten letztmals 2020 auf diese Art zur Verfügung gestellt. Allerdings kämen mit einem Online-Fahrplan nicht alle älteren Menschen zurecht, so Mengele. "Oder sie haben gar kein Internet." Bereits in der nächsten Ausgabe des Amtsblatts Heimatstimme soll der Fahrplan für die Zugverbindungen ab und bis Neusäß und Westheim veröffentlicht werden.

"Bei den Bussen ist das sehr viel komplizierter", so der Vorsitzende des Seniorenbeirats nach der Sitzung. Im Moment ist er dabei, auch diese Daten zusammenzustellen, die Busverbindung nach Schlipsheim, Hainhofen und Westheim soll den Anfang machen. Für sein Engagement erhielt er im Ausschuss viel Zustimmung.

Lesen Sie dazu auch