Serenade am Teich mit Sandro Roy

Violinist tritt mit dem Neusässer Kammerorchester im Neusässer Stadtpark auf. Dabei ist auch Pianist Boris Netsvetaev.

Ein außergewöhnliches Konzert hat das Neusässer Kammerorchester für die Serenade am Teich am Sonntag, 2. Juli, organisiert. Dann werden ab 17 Uhr gemeinsam mit dem Orchester im Neusässer Stadtpark der erstklassige Violinist Sandro Roy und dessen Pianist Boris Netsvetaev zu hören sein. Unter der Leitung von Wolfgang Weber kommen neue und vielleicht altbekannte Melodien zur Aufführung. Während Sandro Roy durch sein virtuoses Geigenspiel verzaubert, begleitet ihn Boris Netsvetaev am E-Piano. Außerdem wird der Konzertmeister des Neusässer Kammerorchesters, Morkel Combrink, gemeinsam mit Sandro Roy solistisch zu hören sein.

Der Neusässer Sandro Roy gilt als Shootingstar an der Violine im Bereich Klassik und Jazz, als einer der vielversprechendsten jungen Violinisten weltweit. Er arbeitete zuletzt unter anderem mit den Stuttgarter Philharmonikern, der Neuen Kammerphilharmonie Prag und der Bayerischen Kammerphilharmonie. Boris Netsvetaev wurde in St. Petersburg geboren, wo er auch Musiktheorie und Komposition am Staatlichen Rimski-Korsakow-Konservatorium studierte und heute als Pianist und Komponist tätig ist.

Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Sinnvoll ist es, eine Sitzgelegenheit und Mückenschutz mitzunehmen. Bei schlechtem Wetter findet die Serenade in der Emmauskirche, Etzelstraße 10, statt. (AZ)

Lesen Sie dazu auch