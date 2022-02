Sie ist die neue Schulleiterin der FOS/BOS in Neusäß

Manuela Meixner folgt auf Rainer Bartl. Die 39-Jährige ist nun auch Stellvertreterin des Ministerialbeauftragten.

Was Manuela Meixner an ihrem Beruf als Lehrerin an der Fach- und Berufsoberschule (FOS/BOS) so besonders mag? Das Arbeiten mit jungen Menschen, die genau wissen, was sie wollen, sagt sie. "Es ist toll, wenn man sieht, was aus ihnen wird", sagt die 39-Jährige. Seit wenigen Tagen hat sie nun noch einen ganz anderen Blick auf die FOS/BOS in Neusäß. Mit dem Beginn des zweiten Halbjahrs wurde die bisherige Mitarbeiterin in der Dienststelle des Ministerialbeauftragten zur neuen Schulleiterin berufen.

Und damit ist sie nun auch gleichzeitig Stellvertreterin des Ministerialbeauftragten Dietmar Bauer, der seit Beginn des Schuljahres 2021/22 sein Büro in Neusäß bezogen hat. Das Dienstbüro von Manuela Meixner liegt also nur wenige Meter weiter als noch wenige Tage zuvor, und dennoch hat sich nun viel verändert. Ihre erste große Aufgabe werde die Organisation der Einschreibung für das nächste Schuljahr sein, die nach den Faschingsferien Anfang März startet. Die Schule in Neusäß bietet die Ausbildungszweige Agrarwirtschaft, Bio- und Umwelttechnologie sowie Wirtschaft und Verwaltung und zudem Sozialwesen.

An der FOS/BOS schätzt sie vor allem den Praxisbezug

Als ausgebildete Gymnasiallehrerin schätzt Meixner an dieser Schulart besonders den Praxisbezug – denn genau der sei es, der den Jugendlichen und Erwachsenen einen besonderen Blick für die eigenen Stärken und Chancen im Berufsleben ermögliche. "Unsere Schülerinnen und Schüler kommen entweder schon mit einer abgeschlossenen Ausbildung auf die Berufsoberschule oder holen sich Praxiserfahrung im ersten Schuljahr der Fachoberschule, das zur Hälfte aus einem Praktikum besteht. So merken sie sehr schnell, was sie einmal wirklich machen wollen." Und zudem seien die Absolventen gerade aus diesem Grund anschließend auf dem Arbeitsmarkt auch sehr gefragt.

Das Gebäude der FOS/BOS in Neusäß ist erst wenige Jahre alt und das jüngste Schulgebäude im Landkreis Augsburg. Foto: Marcus Merk (Archivbild)

Doch das ist nicht das Einzige, was aus ihrer Sicht gerade die Schule in Neusäß so attraktiv macht. "Toll hier ist das Schulprofil der Inklusion", sagt sie. "Mir ist es wichtig, auch Menschen mit Beeinträchtigung zu unterstützen. Das stärkt am Ende alle und trägt auch zu einem guten Schulklima bei." Auch die Ausstattung spreche für die FOS/BOS in Neusäß, nicht zuletzt die digitale. Ganz wichtig sei zwar, dass nach den langen Monaten mit Distanzunterricht die Jugendlichen wieder im Präsenzunterricht im Haus seien. Doch die digitale Welt könne eine gute Ergänzung sein. Etwa um Projekte zu bearbeiten oder auch für eben jene Schülerinnen und Schüler mit Inklusionsbedarf, die aus unterschiedlichen Gründen von zuhause aus am Unterricht teilnehmen würden. Die digitalen Kompetenzen für alle zu erhalten und zu erweitern sei eine Zukunftsaufgabe, so Meixner.

Meixner unterrichtet Englisch sowie Politik und Gesellschaft

Ursprünglich stammt Manuela Meixner aus Landshut, sie sei dann aber im Studium "in München hängengeblieben". Seit 2009 war sie zunächst an den FOS in Bad Tölz und Holzkirchen tätig, bevor sie an die Dienststelle des Ministerialbeauftragten der FOS/BOS für Südbayern wechselte, die bis zum vergangenen Schuljahr noch an der Schule in Augsburg am Alten Postweg ansässig war. Parallel war Meixner auch einige Jahre am Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung in München tätig. Als Lehrkraft für die Fächer Englisch sowie Gesellschaft und Politik hat sie sich dort vor allem um die Weiterentwicklung des Unterrichts moderner Fremdsprachen gekümmert.

Lesen Sie dazu auch

Die FOS/BOS in Neusäß hatte ursprünglich mit den Berufs- und Berufsfachschulen, mit denen man sich auch das erst wenige Jahre alte Gebäude teilt, eine gemeinsame Schulleitung. Rainer Bartl hatte diese Aufgabe die vergangenen Jahre inne. Nun hat er die Leitung der Beruflichen Schulen übernommen, Manuela Meixner ist ihm an den Oberschulen nachgefolgt. Und wenn sie mal ein wenig Abstand braucht vom Schulalltag? "Dann fahre ich gerne in die Berge."