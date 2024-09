Skigymnastik in der Eichenwaldturnhalle beim TSV beginnt

Das Wintersport-Fitness-Training des TSV Neusäß ist eine Vorbereitung für alle Altersgruppen auf die kommende Skisaison.

Unter Leitung des ausgebildeten Trainers Johannes Meyer werden neben Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit und Beweglichkeit in den Trainingseinheiten auch koordinative Fähigkeiten mit verschiedenen Trainingsmethoden und Trainingsmitteln gefordert und gefördert. Auch Nichtmitglieder des TSV Neusäß können teilnehmen. Der Kurs startet am Dienstag, 17. September, in der Turnhalle der Eichenwaldschule Neusäß. Termin ist jeweils von 20 bis 21 Uhr. Aktuelle Informationen zum Kurs gibt es auch kurzfristig auf der Homepage der Ski- und Wanderabteilung. (AZ)

