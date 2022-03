So bleibt Neusäß für ältere Menschen eine attraktive Stadt

Plus Wohnen, ein passendes soziales Umfeld und der richtige Blick auf sich selbst: Die richtige Beratung kann Seniorinnen und Senioren in vielen Bereichen helfen.

Welche Bedürfnisse haben ältere Menschen, um sich in ihrer Umgebung weiterhin wohl zu fühlen? Und wie kann die Kommunalpolitik dazu beitragen, die passende Umgebung zu schaffen? Weil Neusäß im Vergleich zu anderen Städten besonders viele ältere Bürgerinnen und Bürger hat und weil das Wohnen einen ganz großen Teil des Lebens im Alter ausmacht, hatte die SPD-Fraktion im Stadtrat eine Beratung durch die staatliche Koordinierungsstelle "Wohnen im Alter" beantragt. Jetzt war Psycho-Gerontologin Sabine Wenng in den zuständigen Sozialausschuss gekommen und hat neue Konzepte mitgebracht.