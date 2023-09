So geht es für die Kinder in Neusäß sicher zur Schule

Auf dem Weg zum Schulzentrum und zur Ägidiusschule sind mehrere Baustellen und Sperren zu beachten.

Nächste Woche beginnt wieder die Schule und damit alle Kinder sicher in die Schule kommen, weist die Stadt Neusäß auf einige Baustellen auf den Schulwegen hin. Es gibt Behinderungen auf dem Weg zum Schulzentrum und zur Ägiddiusschule zu beachten.

Sperrung der Unterführung in der Landrat-Dr.-Frey-Straße: Die Bahnunterführung in der Landrat-Dr.-Frey-Straße ist noch bis zum Ende des Jahres für Fahrzeuge, Fußgänger und Fahrräder komplett gesperrt. Die Umfahrung erfolgt über die Rembold-, Haupt- und Ortliebstraße. Nach der Verlegung der Fernwärmerohre wird die Straßenführung in der Unterführung neugestaltet, damit die zweite Treppe am Bahnsteig auch genutzt werden kann. Der Gehweg wird auf die andere Seite verlegt werden.

Behinderungen an Feuerwehrkreuzung: An der Feuerwehrkreuzung (Ortliebstraße/Landrat-Dr.-Frey-Straße) befindet sich eine weitere Fernwärmebaustelle. Diese ist gut passierbar, die Fahrbahn ist hier verengt. Die Zebrastreifen für die Fußgänger sind aber alle frei zugänglich. Die Baustelle dauert bis circa Mitte Oktober.

Die Baustelle in der Remboldstraße geht bis Ende Oktober

Gehwegsperrung in der Remboldstraße: Aufgrund der Fernwärmebaustelle in der Remboldstraße/Kreuzung Hauptstraße ist der Gehweg in der Remboldstraße gesperrt. Die Umleitung für Fußgänger erfolgt über die Hauptstraße und kleine Remboldstraße in den Ägidiuspark. Schulweghelfer sind vor Ort und werden die Grundschülerinnen und Grundschüler entsprechend informieren.

Für Autofahrer ist das Abbiegen von der Hauptstraße in die Remboldstraße nicht möglich. Daher wird für den Autoverkehr zur Grundschule empfohlen, bei der Tutti-Frutti-Kreuzung in die Bgm.-Kaifer-Straße abzubiegen.

Die Baustelle in der Remboldstraße wird bis voraussichtlich Ende Oktober bestehen. (AZ)