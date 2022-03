Neusäß

vor 2 Min.

So geht es mit dem Theaterabo in Neusäß weiter

Auch Heiner Lauterbach spielte bereits in Neusäß in der Stadthalle. Neues gibt es jetzt zum Theaterabo für die kommende Saison.

Plus Auch wenn es in den Theatersälen wieder mehr Plätze gibt: Die Zuschauer sind noch zurückhaltend. Deshalb plant das Kulturbüro Neusäß jetzt um.

Von Jana Tallevi

Lange hatten die Kulturtreibenden darauf gewartet, ihre Säle wieder füllen zu können. Das ist zwar inzwischen durch gelockerte Corona-Regeln wieder besser möglich. Doch gerade in Bayern bleiben viele Veranstaltungsräume noch recht leer. Vor allem die Stammkundschaft in den Abonnements bleibt oft noch weg, so Anneli Bronner, derzeitige Leiterin des Kulturbüros der Stadt Neusäß, jetzt im zuständigen Ausschuss. "Die Älteren haben ganz banal Angst vor Ansteckungen", so Bronner in Bezug auf ständige Corona-Wellen. Deshalb will sie jetzt umplanen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen