So laufen die Vorbereitungen aufs Stadtfest in Neusäß

Statt auf der ganzen Länge der Remboldstraße wird in diesem Jahr im gesamten Ägidiuspark in Neusäß gefeiert. Doch einige sind mit den Planungen nicht zufrieden.

Ein Stadtfest unter erschwerten Umständen – so muss die Leiterin des Kulturbüros in Neusäß, Veronika Wanninger, für die beiden Wochenenden 7. bis 9. und 13. bis 16. Juli planen. Denn in der Remboldstraße in Neusäß, üblicherweise auf ihrer gesamten Länge Festzone, wird in diesem Jahr teilweise eine Fernwärmeleitung verlegt. Zur Verfügung steht deshalb allein der Abschnitt rund um den Ägidiuspark, dort, wo im Winter immer der Weihnachtsmarkt aufgebaut ist. Doch die Planungen kommen voran, hat Wanninger jetzt im zuständigen Kulturausschuss berichtet.

Denn in diesem Jahr wird zusätzlich der gesamte Ägidiuspark als Veranstaltungsraum zur Verfügung stehen, so Wanninger. Teilweise soll auch das Rondell vor der Kirche bespielt werden. „Das ist ein kleiner Ausgleich, weil es in diesem Jahr nur eine Bühne geben wird“, so die Leiterin des Kulturbüros. Welche Bands auf der großen Bühne auftreten werden, das sei so gut wie sicher und könne demnächst verraten werden. Das die Menschen im Augsburger Land in diesem Jahr Lust aufs Feiern haben, war zuletzt beim Stadtfest in Stadtbergen zu erleben.

Stadtrat Sommer möchte bei den Planungen mehr mitreden

Doch auch rund um die Bühne und auf der Remboldstraße könnte vieles beim Alten bleiben. „Nahezu alle Vereine sind wieder dabei, manche sogar mit größerem Angebot als vor Corona. Jeder hat wieder seinen alten Platz oder einen, mit dem er zufrieden ist“, so Veronika Wanninger. Auch die Musikschule sei wieder dabei, zudem soll es in diesem Jahr auch im Stereoton Programm geben.

Im vergangenen Jahr waren "Sixtreme" bei Kultur im Park in Neusäß aufgetreten. Foto: Marcus Merk

Und doch gab es einige, die mit den Planungen unglücklich waren. Das waren einige Stadträte und Stadträtinnen, die im Kulturausschuss vertreten sind. So hätte sich Stefan Sommer (FW) gewünscht, dass im Vorfeld intensiver über das Programm auch im Ausschuss gesprochen werden sollte. „Wir erfahren oft als letzte, welche Veranstaltungen geplant sind“, monierte er. Nicht wirklich zufrieden war Stadträtin Silvia Dassler (Grüne) mit der Information, dass es ein Stadtfest-Jugendprogramm im Stereoton geben solle.

Festort Stereoton: "Es soll niemand ausgeschlossen werden"

Ihr wäre es lieber, wenn zusammen gefeiert würde. Das gelte auch für das Kinderprogramm, das dritte Bürgermeisterin Susanne Höhnle (SPD) ansprach. Die Vertreter der CSU sehen das nicht so. So findet Monika Uhl, dass die Angebote für Jugendliche gut ins Stereoton passen würden. Und ihr Fraktionskollege Markus Bühne sagte, er überlasse die endgültige Planung des Stadtfests gerne den Profis im Kulturbüro. Auch Bürgermeister Richard Greiner verwahrte sich gegen die Annahme, ein Teil der Neusässerinnen und Neusässer solle abgeschoben werden, als er den Festort Stereoton ansprach.

