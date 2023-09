Neusäß

05:46 Uhr

So sieht es auf der Baustelle des Justus-von-Liebig-Gymnasiums aus

Plus Vom Schulgebäude in Neusäß steht nur noch der Rohbau. Die Arbeiten liegen im Zeitplan. Aus der alten Schule soll einmal eine moderne Einrichtung werden.

Von Jana Tallevi Artikel anhören Shape

Von einer Menge „grauem Gold“ spricht der Neusässer Bürgermeister Richard Greiner beim Rundgang durch die Baustelle des Justus-von-Liebig-Gymnasiums. Nach einem guten Jahr Baustelle wegen Generalsanierung war es für den Bauausschuss des Landkreises Zeit, sich erstmals vor Ort über den Fortgang der Arbeiten zu informieren. Fest steht: Wer das Gymnasium als Schüler oder Schülerin kannte, erkennt es auch in diesem Zustand wieder. Auch wenn im Moment tatsächlich im Inneren fast alles grau ist.

An der Nordseite ist die neue Fassade schon gut erkennbar. Sie nimmt optisch Elemente der gegenüberliegenden Beruflichen Schule auf. Foto: Marcus Merk

Denn aktuell sind die Arbeiten am Rohbau noch nicht beendet, berichtet Architekt Alexander Müller aus Marktoberdorf den Ausschussmitgliedern. Und so sieht es auch noch aus: Teilweise fehlen die Wände zwischen den Klassenzimmern, auf dem Boden ist roher Zement zu sehen und Fenster sind auch noch längst nicht alle eingebaut. Das soll sich bis zum Winter ändern, so Müller. Die Gebäudehülle soll bis dahin wind- und wetterfest sein, damit in ein paar Monaten der Innenausbau beginnen kann.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen