So viele Kitaplätze fehlen in Neusäß zum neuen Kindergartenjahr

Noch ist das Angebot fast ausreichend. Doch ohne neuen Kindergarten könnte es bald knapp werden. Denn dann fallen in bestehenden Einrichtungen Plätze weg.

Es ist eine gute Nachricht, die Amtsleiter Martin Barth im zuständigen Sozialausschuss der Stadt Neusäß auf dessen jüngster Sitzung dabeihatte: Zum kommenden Kindergartenjahr 2023/24, das am 1. September startet, fehlen "nur" knapp 40 Plätze, hauptsächlich im Krippenbereich. Trotz dieser Zahl gibt sich Barth gelassen. Denn vor einem Jahr hatten noch über 90 Plätze gefehlt, die allerdings nach Beginn des Kindergartenjahres nicht weiter von den Eltern auf der Warteliste nachgefragt worden waren. Und doch gibt es Entwicklungen, die den Ausschuss weiter beunruhigen.

Insgesamt gebe es in Neusäß aktuell 1333 Kinder im Krippen- oder Kindergartenalter, verteilt recht gleichmäßig auf alle Jahrgänge, so der Leiter des Amts für öffentliche Ordnung, Martin Barth. Rein rechnerisch reichen für sie im Kindergartenbereich die Plätze aus. Doch nicht jedes Kind werde dort auch mit nur einem Platz gewertet, so Barth. Jüngere Kinder oder Kinder mit besonderen Herausforderungen, wie einer Behinderung oder Migrationshintergrund, unterliegen einem höheren Betreuungsschlüssel. Zugezogen sind im vergangenen und diesem Jahr vorwiegend Kinder aus der Ukraine, zuvor waren es hauptsächlich Kinder aus Syrien.

In Täfertingen und Ottmarshausen könnten bald Plätze wegfallen

Doch werden die Träger nicht aktiv, könnten demnächst Plätze wegfallen. Denn für die katholische Kita Mariä Himmelfahrt in Täfertingen läuft im August 2024 die Genehmigung für 17 Plätze aus. Ebenso sieht es mit 25 Plätzen in der städtischen Kita in Ottmarshausen ein Jahr später aus. "Wir müssen der Aufsicht im Landratsamt nachweisen, dass wir an den Planungen für eine weitere Kita arbeiten", so Barth. Dann könnten die Plätze so lange erneut genehmigt werden, bis die neue Einrichtung fertig ist. Wie berichtet, soll eine neue Kita beim Schulzentrum entstehen.

Erfreulich für Familien und Mitarbeiterinnen in den Kitas: In Neusäß konnte der Anstellungsschlüssel im vergangenen Jahr deutlich verbessert werden. Rechnerisch kümmert sich nun eine Kraft um 8,73 Kinder, im vergangenen Jahr lag dieser Wert noch bei 9,12. Bayernweit liegt der Durchschnitt bei 9,16. Die Bemühungen der Stadt Neusäß, ein attraktiver Arbeitgeber zu sein, zeigten Erfolg, so Bürgermeister Richard Greiner im Laufe der Sitzung. Unter anderem würden jetzt auch eigene Ausbildungsplätze in Zusammenarbeit mit der städtischen Kita in Westheim angeboten. Erstmals war die Stadt als Arbeitgeber in diesem Bereich auch auf der Jobmesse in der Stadthalle vertreten. "Ein voller Erfolg", findet Amtstleiter Barth.

