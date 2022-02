Neusäß

vor 18 Min.

Sollen in Neusäß Grundstücke schneller bebaut werden?

Plus Wie können freie Grundstücke schneller bebaut werden? Die Frage interessiert die Grünen in Neusäß seit Jahren. Doch bei ihren Ideen zieht die CSU nicht mit.

Von Jana Tallevi

Den bestehenden Wohnraum in Neusäß gerechter verteilen und dort, wo leer stehende Häuser oder Wohnungen zu finden sind sowie Grundstücke unbebaut sind, für eine Aktivierung sorgen: Wie das in Neusäß funktioniert, haben die Grünen in einem Antrag an die Stadtverwaltung nachgefragt. Die Antwort gab es jetzt im Verwaltungs-, Finanz-, Digital- und Wirtschaftsausschuss der Stadt. Mit der Erkenntnis: Es tut sich einiges in Neusäß rund um Wohnraum. Doch das liegt nicht immer an den Bemühungen der Stadt, sondern hat oft genug einen anderen Hintergrund.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen