Sommerpause: So sieht es jetzt im Neusässer Titania aus

Jeden Sommer schließt das Erlebnisbad Titania in Neusäß für ein paar Wochen wegen Wartungsarbeiten. Wir zeigen den Planschtempel von einer Seite, die nur wenige kennen

Noch bis zum 18. Juli bleibt das Erlebnisbad Titania in Neusäß geschlossen. Drei Wochen hat die Stadt in diesem Jahr für die jährliche Revision eingeplant. Denn im Bad werden diesmal nicht nur wie gewöhnlich alle nötigen Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten durchgeführt, damit die Therme attraktiv bleibt, sondern auch weitere Arbeiten zur Modernisierung im Zuge der Energiekrise. Die gute Nachricht: Die Arbeiten liegen absolut im Zeitplan, teilt die Stadt Neusäß jetzt mit.

Und noch eine Nachricht, die für ein Schwimmbad passend ist: In den Becken ist schon wieder Wasser. Zu Beginn der Arbeiten war es überall abgelassen worden, die Becken wurden gereinigt und mit neuen Silikonfugen versehen. Im Obergeschoss wurde der „Gehweg“, die Verbindung von der Sauna in den Ruhebereich, erneuert, außerdem werden dort noch aktuell in den Umkleiden der Schülerinnen und Schüler sowie der Lehrkräfte neue Fliesen und Armaturen eingebaut. Im gesamten Haus sind zudem noch Malerarbeiten im Gange. Nicht viel sehen die Besucherinnen und Besucher von der modernisierten Kommunikationsanlage oder den neuen Schläuchen im Keller, die ebenfalls eingebaut wurden.

12 Bilder Das Freizeitbad Titania in Neusäß wird moderner und schöner Foto: Marcus Merk

Da die enorm gestiegenen Gaspreise im Titania kräftig spürbar sind, werden dieses und nächstes Jahr für mehr als eine Million Euro Investitionen in energiesparende Technik eingesetzt, in eine Abdeckung für die Außenbecken sowie moderne Pumpen. Die Beckenabdeckungen sind bereits fertig montiert. Sie sollen dafür sorgen, dass das Wasser nachts nicht abkühlt und dann wieder aufgewärmt werden muss. Über manche der Abdeckungsrollen werden in den nächsten Wochen noch Sitzgelegenheiten gebaut, sodass sie nicht mehr so auffallen. Vor Kurzem berichtete Bürgermeister Richard Greiner, dass die Spezialanfertigungen 150.000 Euro kosten, auf der anderen Seite aber für eine Energieeinsparung von 500 Megawatt pro Jahr sorgen.

Was jeder Bauherr und jede Bauherrin weiß: „Überraschungen gibt es immer“, sagt Betriebsleiterin Jana Freymann. So ist die Terrasse vor dem Sauna-Ruhehaus inzwischen komplett erneuert worden. Eigentlich sollte diese nur ein wenig renoviert werden. Dabei kam heraus, dass sie doch morscher als gedacht war.