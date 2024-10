Spatenstich für 23 Sozialwohnungen an der Neusässer Hauptstraße

Startschuss für ein wichtiges Projekt an gefördertem Wohnbau in Neusäß: An der Hauptstraße auf dem ehemaligen Schustergelände will Architekt und Bauträger Michael Buck aus Gablingen 23 Wohnungen für Menschen mit weniger Geld errichten. Das Projekt ist von der Stadt Neusäß schon lange im Rahmen der Umgestaltung des gesamten Geländes gewünscht und erhofft worden, doch erst jetzt fand sich ein Bauträger. Noch in diesem Jahr sollen möglichst Tiefgarage und Keller errichtet werden. Das Bild zeigt beim Spatenstich für die Sozialwohnungen auf dem Neusässer Schuster-Areal von links: Architekt Michael Buck, Bürgermeister Richard Greiner, Linda Hammerschmidt (Immobilienverwaltung) und Bauleiter André Holzmann. (AZ)

