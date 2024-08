Spendenaktion für Flutopfer

Nach dem Hochwasserereignis im Juni organisierten die drei Musiker Karl Poesl, Pete Louis und Stefan Sandner spontan ein kleines Pop-Up-Konzert – auf dem Parkplatz von EDEKA Schmid in Neusäß. Dabei sammelten sie Spenden für die Hochwasseropfer in Neusäß. Da sie selbst in der Region wohnen, wollten die Musiker für die Geschädigten etwas Gutes tun.

Das Trio erspielte an einem Einkaufssamstag knapp 1.000 Euro. Im Juli übergaben sie die Spende dann gemeinsam mit EDEKA-Filialleiter Andreas Schmid. Bürgermeister Richard Greiner nahm das Geld gerne entgegen und bedankte sich herzlich bei den Musikern für ihren Einsatz . Bei der Übergabe legten diese mit Filialleiter Schmid spontan nochmals einen dreistelligen Betrag obendrauf, um die 1.000 Euro vollzumachen. Bürgermeister Greiner sicherte zu, dass die Hilfe unbürokratisch dort ankomme, wo sie dringend benötigt werde. (AZ)