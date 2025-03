Spendenübergabe von Neusässer Schülern an den Imkerverein NAWW

In Seminaren und mit dem Arbeitskreis Umwelt- und Klimaschutz begleiten die Schüler des Justus-von-Liebig Gymnasiums Neusäß mit dem Imkerverein Naturpark Augsburg Westliche Wälder ein tolles Naturschutzprojekt. Dabei geht es um die Unterstützung von Landwirten, die kleine, eigentlich unrentable Flächen als Naturschutzprojekte nutzen. Diese Flächen werden als Blühflächen bepflanzt und bewirtschaftet. Hierdurch gewinnen nicht nur Natur und Insekten, auch der Hochwasserschutz wird verbessert. Die Schüler kümmern sich um Organisation, Kommunikation und Vermarktung. Auf dem Weihnachtsmarkt Neusäß haben sie durch den Verkauf von Honig und selbstgebastelten Produkten die stolze Summe von 838,20 Euro eingenommen. Diese wurden zuletzt symbolisch in Form eines riesigen Schecks an den Imkerverein übergeben. Wer mehr über das Projekt erfahren und die Schüler mit ihrem Engagement unterstützen will, kann am 6. April an einer Infoveranstaltung direkt an der Blühfläche der Familie Rössle in Hainhofen am Hirtenberg teilnehmen.

