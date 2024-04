"Spiegelbilder": Fotofreunde Neusäß stellen in der Gärtnerei Reuß aus

Eine besondere Location für ihre Jahresausstellung haben heuer die Fotofreunde Neusäß gewählt. Um Spiegelungen geht es ab dem 27. April bei Blumen Reuß in Westheim.

Die Jahresausstellung zum Thema Spiegelungen organisieren die Fotofreunde Neusäß heuer in Zusammenarbeit mit der Gärtnerei Reuß in Westheim. Dabei haben die Fotos neben den bunten Blumen im Gewächshaus des Verkaufsbereiches der Gärtnerei einen besonderen Auftritt. Die Eröffnung der Ausstellung fällt mit dem Tag der offenen Gärtnerei am Samstag, 27. April, zusammen. Die Bilder sind dann bis 15. Juni zu sehen.





Bei der Jahresausstellung der Fotofreunde Neusäß geht es diesmal um Spiegelungen. Foto: Fotofreunde Neusäß

Das Motto "Spiegelbilder" ist für die Fotofreunde mehrfach interessant. Ein Spiegelbild ist in vielen Fällen anders als das Original. Damit spielen die Fotografen. Oft ist das Original und das Spiegelbild gleichzeitig auf dem Foto zu sehen, und manchmal auch noch ein Spiegelbild vom Spiegelbild. Da entstehen je nach Motiv immer wieder ganz neue, interessante Zusammenstellungen, die man als Betrachter entdecken und genießen kann. (AZ)