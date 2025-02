Sponsoren ermöglichen unvergessliches Skierlebnis für Neusässer Schüler

Bereits zum zweiten Mal in Folge verbrachten 70 Schülerinnen und Schüler der 7. bis 9. Klassen der Eichenwald Mittelschule Neusäß drei unvergessliche Tage im Skigebiet Grasgehren-Fischen. Dabei konnten auch Schüler ohne Wintersporterfahrung oder ohne die nötigen finanziellen Mittel ihrer Familien eine Wintersportart kennenlernen. Dieses für die Schüler unvergessliche Erlebnis ist einmalig an Mittelschulen im Landkreis Augsburg und konnte den Jugendlichen dank einiger Sponsoren mit einem kleinen Eigenbeitrag ermöglicht werden.

Dank der großzügigen Unterstützung von jeweils 5000 Euro der Schöffel-Stiftung aus Schwabmünchen und dem Energieunternehmen Maxenergy aus Augsburg wurden alle Schüler mit hochwertiger Ski- oder Snowboardausrüstung und Skipässen ausgestattet. Die Schöffel-Stiftung des gleichnamigen Unternehmens spendete darüber hinaus qualitativ hochwertige Skikleidungen, die für die Familien eine herausragende Hilfe darstellte. Diese verbleiben im Fundus der Schule und dürfen künftig von Familien der Eichenwaldschüler entliehen werden. Die Brotzeitservice GmbH MMM aus Gersthofen sponserte an allen drei Tagen Lunchpakete für die Mittelschüler. Die Skischule Grasgehren-Fischen bot sowohl Ski-, als auch Snowboardkurse für Anfänger und Fortgeschrittene an. Schnell konnten die Schüler ihre Fähigkeiten verbessern und waren am Ende der drei Tage alle eigenständig auf den Pisten unterwegs.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.