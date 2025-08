Staatliches Berufliches Schulzentrum Neusäß blickt stolz auf die erreichten Erfolge

Vor den Ferien fanden die Abschlussfeiern der Berufsfachschulen des Staatlichen Beruflichen Schulzentrums Neusäß statt. Die Veranstaltung der Fachrichtungen Diätassistenz, Ernährung und Versorgung sowie Kinderpflege fand in der Aula statt. Die kulinarische Versorgung wurde von den Auszubildenden der Berufsfachschule für Ernährung und Versorgung organisiert. Instrumentalstücke stimmten die Gäste auf den festlichen Abend ein. Schulleiter Rainer Bartl begrüßte die Anwesenden und übergab das Wort an die stellvertretende Schulleiterin Svenja Hoffmann, die in das Programm einführte. In den Grußworten des stellvertretenden Landrats Hubert Kraus vom Landratsamt Augsburg wurde die Bedeutung der Ausbildung und der erworbenen Qualifikationen hervorgehoben.

Alles Gute für die Zukunft

Besondere Höhepunkte waren die Bildpräsentationen und Abschlussreden, die von den Absolventinnen und Absolventen selbst vorbereitet und stolz vorgetragen wurden. Die Veranstaltung wurde durch die Ehrung der Besten und die Zeugnisverleihung abgerundet. Mit einem abschließenden musikalischen Beitrag endete die Feier. Die Absolventen wurden feierlich verabschiedet. „Das Staatliche Berufliche Schulzentrum Neusäß blickt stolz auf die erreichten Erfolge seiner Schülerinnen und Schüler und wünscht ihnen für die Zukunft alles Gute“, so Schulleiter Bartl.

Das machen, wovon man überzeugt ist

Ebenfalls feierlich verabschiedet wurden über 180 Absolventinnen und Absolventen aus den verschiedenen kaufmännischen Ausbildungsberufen. In der Aula führte Philip Kampfmann charmant durch den Abend. Für die musikalische Umrahmung sorgte Miguel Götsch aus der EH10b. Besonderen Applaus erhielt Philipp Rieger aus der EH12, der als „Schwabens bestes Verkaufstalent“ von seinem persönlichen Ausbildungsweg sprach. Seine Botschaft: „Mach das, wovon du überzeugt bist – nicht das, was andere von dir erwarten.“ (AZ)

