Stadtbaumeister ist "noch nicht glücklich" mit Stadtplatz-Plänen in Neusäß

Plus Björn Nübel ist seit Jahresbeginn neuer Stadtbaumeister in Neusäß. Warum er beim Entwurf für den neuen Stadtplatz Nachbesserungen möchte.

Inzwischen hat sich der neue Stadtbaumeister Björn Nübel in die aktuellen Projekte in Neusäß eingearbeitet. Das größte davon ist zweifellos die Neugestaltung des ehemaligen Schuster-Areals im Stadtzentrum. Das Stadthaus mit Büros, Praxen und der Bäckerei/Café Wolf im Erdgeschoss ist bereits fertig, nun könnte es bald mit der Gestaltung des Platzes davor weitergehen. Doch die Pläne dafür findet Nübel nicht perfekt.