Lust auf Tanz oder Schauspiel? Das Programm in Stadtbergen und Neusäß

Fasching, Kabarett, Musik und Schauspiel: Die Stadthallen in Neusäß und Stadtbergen bieten im ersten Halbjahr 2023 ein abwechslungsreiches Programm.

Hat die Corona-Zeit das eine oder andere Kilo mehr auf den Hüften hinterlassen? Dagegen hat der Bürgersaal in Stadtbergen etwas im Programm – nämlich Bewegung. "Tanzen", das ist das große Motto der ersten Veranstaltung zu Beginn des Jahres 2023. An Kopf und Geist, aber auch ans Herz wenden sich hingegen die nächsten Termine in der Stadthalle Neusäß. Hier gibt es tatsächlich noch ein paar Termine, die eigentlich schon viel früher hätten stattfinden sollen.

Die Theateraufführung von "Chocolat" ist so ein Termin. Eigentlich hätte das Schauspiel mit Ann-Katrin Kramer und Harald Krassnitzer bereits vor einigen Wochen stattfinden sollen, musste jedoch wegen Erkrankung der Schauspieler auf nun Freitag, 27. Januar, 20 Uhr, verschoben werden. Bereits am Wochenende davor gibt es zwei Termine in der Stadthalle: Am Samstag, 21. Januar, 20 Uhr, spielt das Kammerorchester Neusäß unter der Leitung von Wolfgang Weber sein Programm "Liebe und Tod" mit Werken von Leonard Bernstein bis Peter Tschaikowsky. Und am Sonntag, 22. Januar, 19 Uhr, gibt der Kabarettist aus dem Allgäu, Maxi Schafroth, Einblicke in die "Faszination Bayern." Dieser Termin ist allerdings schon ausverkauft.

Krimiklassiker und Kabarett rund um bayerische Politiker

Mit dem Krimiklassiker von Frederick Knott "Bei Anruf Mord" geht es in der Stadthalle Neusäß am Samstag, 28. Januar, um 20 Uhr, weiter. Und noch ein Kabarettist kommt in die Stadthalle: Wolfgang Krebs hat seinen Auftritt am Samstag, 4. Februar, um 20 Uhr. Krebs ist Spezialist für das Darstellen bayerischer Politiker, von Stoiber bis Söder und Aiwanger. Tags darauf wird es in der Halle lebhaft beim Kinderfasching der Narrneusia (Karten bei Gardinen Vetter, Telefon 0821/47015664 oder an der Tageskasse) und auch am 12. Februar, beim Kinderfasching der Stadt Neusäß, steht die junge Generation im Mittelpunkt (ausverkauft). Beide Veranstaltungen beginnen um 14 Uhr.

Ann-Kathrin Kramer und Harald Krassnitzer spielen in der Stadthalle Neusäß die Hauptrollen im Stück "Chocolat". Foto: Stefan Nimmesgern

Kabarett ist beliebt beim Neusässer Publikum, und so ist die nächste Veranstaltung dieser Art das Programm von Martin Frank "Einer für alle – alle für keinen" am Freitag, 10. März, ebenfalls bereits ausverkauft. Karten gibt es aber noch für das schon einmal angesetzte Programm mit Joe Bausch "Jedes Verbrechen beginnt im Kopf" am Samstag, 11. März, um 20 Uhr. Bekannt ist Bausch, der tatsächlich Arzt ist, unter anderem als Pathologe der Kölner Tatort-Folgen.

Young Stage zeigt den vielversprechenden Nachwuchs

Um die verführerischste Hexe aus ganz Greenwich Village, Gillian Holroyd und ihre Katze Pyewacket geht es im Klassiker "Geliebte Hexe" am Samstag, 25. März, um 20 Uhr. Stars, Sternchen und vielversprechender Nachwuchs aus Neusäß und Umgebung selbst stehen am Samstag, 22. April, ab 19 Uhr bei "Young Stage – That's Entertainment, kleiner Prinz ganz groß" auf der Bühne. Unter der musikalischen Leitung von Elisabeth Haumann sowie dem Konzept, der Regie und Choreografie von Daniel Zaboj zeigen die jungen Schauspieler und Sängerinnen, was in ihnen steckt. Begleitet werden sie von der Band Abyss unter der Leitung von Markus Guth.

Zurück nach Stadtbergen: Zum Aufwärmen gibt es einen "Tanz" verschiedener Instrumente beim Neujahrskonzert "Holz trifft Blech" von Benedikt Bader, Ewa Hartmann-Drogowska und dem Solina-Cello-Ensemble am Samstag, 21. Januar, um 19 Uhr. Selbst das Tanzbein schwingen unter professioneller Anleitung können die Besucherinnen und Besucher dann am Samstag, 11. Februar, ab 19.30 Uhr im Café Arrabbiata. Am Sonntag, 19. Februar, schließt sich um 15 Uhr der Kinderball der Faschingsgesellschaft Augspurgia an.

Ein Klassiker sind die Auftritte der The Presley Family im Bürgersaal in Stadtbergen. Foto: Diana Zapf-Deniz (Archivbild)

Für Kinder ist "Die kleine Hexe" im Bürgersaal zu sehen

Gleich zweimal sind am Wochenende 3. und 4. März die Augsburger Sängerin Christina Bianco und Band mit ihrem Programm "Yesterday once more" zu hören, Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr. Junge Theaterbesucher stehen im Mittelpunkt, wenn das Theater Fritz und Freunde am Sonntag, 5. März, um 15 Uhr den Kinderklassiker "Die kleine Hexe" aufführt. Und ein Klassiker ist ebenfalls die Presley Family selbst mit ihren unverkennbaren Shows seit Jahrzehnten rund um Augsburg. Ihre "Spring Feeling Jubiläumsshow" zeigen sie am Samstag, 25. März, um 20 Uhr im Bürgersaal.

In die Welt der Operette entführt werden die Besucherinnen und Besucher des Konzerts mit Sänger Benedikt Bader und seinen Gästen, der die Zeit der zuckersüßen Lieder aus den 20er- und 30er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts aufleben lässt. Termin ist am Freitag, 31. März, um 20 Uhr. Ob das Programm von Austria4+ wirklich lediglich "Eing'schenkt und aufg'wärmt" ist, so der Titel, kann das Publikum selbst entscheiden am Montag, 1. Mai, um 20 Uhr.

Tanz in den Mai und Frühjahrskonzert

Und dann kann man im Bürgersaal in Stadtbergen wieder selbst tanzen, nämlich beim Tanz in den Mai am Freitag, 5. Mai, ab 19.30 Uhr unter Anleitung der Tanzschule Dance Emotion. Ganz andere Töne, nämlich von B wie Bizet bis P wie Prokofjew, schlägt das Symphonieorchester Stadtbergen bei seinem Frühjahrskonzert am Samstag, 20. Mai, um 19 Uhr, an.

Das Symphonieorchester Stadtbergen bietet beim Frühlingskonzert im Bürgersaal ein vielseitiges Programm. Foto: Thomas Hack (Archivbild)

Karten zu den Veranstaltungen in Neusäß gibt es beim Kartenvorverkauf der Stadt, Telefon 0821/4606-0, E-Mail kartenvorverkauf@neusaess.de und für den Bürgersaal Stadtbergen im Rathaus Stadtbergen, Telefon 0821/2438-0, E-Mail: buergersaal@stadtbergen.de.