Neusäß pflanzt Obstbäume beim Seniorenheim

Die Bäume ersetzen absterbende Eschen an mehreren Stellen in der Stadt. Das Obst darf dann von Bürgern geerntet werden. Doch spielt da das Wetter in diesem Jahr mit?

Neusäß setzt im Bereich der Stadt auf mehr Grün durch Obstbäume. So wurden jetzt in der Franzensbader Straße auf Höhe des Pförtnerhauses am Seniorenheim vom Bauhof der Stadtverwaltung Neusäß junge Streuobstbäume gepflanzt. Erst in der vergangenen Woche hatte der Bauhof am Kobelhang weitere Obstbäume gepflanzt. An beiden Stellen muss das öffentliche Grün wegen derselben Baumkrankheit ausgetauscht werden. Denn dort wuchsen bislang Eschen, die jedoch in ihrem Bestand fast überall in Bayern vom Eschentriebsterben stark bedroht sind.

Auslöser des Eschentriebsterbens ist ein Pilz, der sich laut der Bayerischen Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft in bereits 22 Ländern Nord-, Ost- und Mitteleuropas ausbreitet. Das Eschentriebsterben wurde in Bayern erstmals 2008 festgestellt und hat seitdem immer weitere Gebiete erfasst. Unter anderem in Aystetten sind Eschen im Schulwald betroffen. Weil die Bäume aufgrund ihrer Schädigung jederzeit umstürzen können, bleibt der Schulwald dort für Klassen gesperrt, bis die Bäume entfernt werden können.

Obstbäume sind generell recht klimaresistent

In Stadtbergen hatte erst vor Kurzem Stadtrat Thomas Miehler, selbst Förster, darauf hingewiesen, dass Eschen aufgrund der bislang nicht eingedämmten Krankheit am besten aus den öffentlichen Vorgaben für Grünanlagen entfernt werden sollten. Mit den Obstbäumen in Neusäß soll zudem die Artenvielfalt unterstützt werden. Obstbäume gelten bislang als relativ resistent, auch im Hinblick auf ein sich veränderndes Klima.

Außerdem unterstützen sie den Nachhaltigkeitsgedanken auf eine weitere Weise: Obst, das im öffentlichen Raum angepflanzt wird, darf generell gepflückt werden. Für die Klimaschutzmanagerin der Stadt Stadtbergen, Claudia Günther, ist das sogar eine Möglichkeit, der Lebensmittelverschwendung entgegenzuwirken. Denn heimisches Obst muss nicht erst von weither importiert werden, sondern steht direkt vor der eigenen Tür zur Verfügung, freilich allein in der Reifezeit des Obsts. Zudem kann sich jeder und jede genau jene Portion an Obst holen, die auch wirklich im eigenen Haushalt verzehrt oder verarbeitet wird.

Die Früchte im Augsburger Land können jedoch unter spätem Frost leiden

In Stadtbergen sind Obstbäume, die abgeerntet werden dürfen, mit einem gelben Band gekennzeichnet. Der Landkreis Augsburg unterstützt Kommunen, die bei dieser Aktion mitmachen, mit den gelben Bändern und Schildern, auf denen die Verhaltensregeln aufgezeigt sind. Auch Privatleute, die mit der Ernte ihrer Obstbäume nicht hinterherkommen, können ihre Äpfel- oder Pflaumenbäume auf diese Weise kennzeichnen.

Offen ist jedoch aktuell, wie die Obsternte in diesem Jahr ausfallen wird. Denn Schnee und Kälte können einerseits die Blüten der derzeit blühenden Apfelbäume schädigen, als auch die noch sehr kleinen Früchte von Zwetschgen und Kirschen, die bereits vor etwa zwei Wochen geblüht haben. Die Blüten oder Früchte fallen dann ab oder werden nicht ausgereift.