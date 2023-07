Neusäß

12:28 Uhr

Stadtfest Neusäß: Unlimited Culture und Stimmung

Plus Der Samstag war echt heiß beim Stadtfest in Neusäß. Dafür gab es am Freitagabend besonders entspannte Musik. Und für Kinder war die ganze Zeit etwas geboten.

Von Thomas Hack

Kinderschminken, Baumklettern, die Ehrung der Aufsteiger und Meister aus den Neusässer Sportvereinen: Das zweite Wochenende des Stadtfests in Neusäß hatte für jeden und jede etwas dabei. Auch das Wetter spielte größtenteils mit, wobei die Hitze am Samstag allen deutlich anzumerken war. Dafür gab es am Freitag auf der Parkbühne einen besonders entspannten Höhepunkt im musikalischen Programm: die bayerische Ausnahmeband Unlimited Culture mit ihren bayerisch-karibischen Reggaeklängen.

Ein niederbayerisches Heimatgefühl, hypnotisierende Klänge aus der karibischen Inselwelt und ein rundum begeistertes Publikum, welches auf der großen Veranstaltungswiese ausgelassen das Tanzbein schwingt – all dies war in einer originellen Kombination in den Abendstunden auf dem zweiten Stadtfestwochenende in Neusäß zu erleben: Mit der Ausnahmeformation Unlimited Culture haben die Organisatoren der Stadt eine Band eingeladen, die es tatsächlich mit Bravour zustande bringt, unsere heimatliche Sprachkultur mit jamaikanischen Reggae-Tunes in vollkommen harmonischer Weise in Einklang zu bringen.

