Stadtkapelle Neusäß begeistert beim Kirchenkonzert

Die Kirchenbänke waren voll besetzt, die Stille war mehr als gespannt und am Ende gab es tosenden Applaus. So geschehen beim Kirchenkonzert der Stadtkapelle Neusäß in St. Ägidius. Unter der Leitung von Wasyl Zakopets präsentierte das Orchester ein abwechslungsreiches Programm, das Emotion, Präzision und Spielfreude perfekt vereinte.

Farbenreiche Klangpalette

Schon der Einstieg mit der „Appalachian Ouverture“ von James Barnes setzte einen fulminanten Auftakt. Direkt im Anschluss verzauberte die Solistin Christina Sturm an der Oboe mit einer gefühlvollen Interpretation von „Gabriel’s Oboe“ das Publikum. Ihre Oboe – klar, warm und ergreifend – verlieh dem bekannten Stück von Ennio Morricone eine ganz besondere Tiefe. Mit „Arcus“ von Thiemo Kraas folgte ein modernes Werk, das durch seine spannende Struktur und farbenreiche Klangpalette beeindruckte. Besonders emotional wurde es bei „Autumn Leaves“, in dem Christian Heinz mit einem ausdrucksstarken Trompetensolo glänzte.

Ein Hauch Nostalgie

Ein echtes Highlight war auch der Auftritt des Blechregisters. In kleiner Besetzung präsentierten sie drei besondere Stücke: „The Book of Love“ – zart und berührend, „Under The Boardwalk“ – locker, lässig und mit einem Hauch Nostalgie, sowie das farbenfrohe „World in Color“, das mit seinen leuchtenden Harmonien für gute Laune sorgte. „Se Bastasse una Canzone“, brachte italienisches Lebensgefühl ins Spiel. Die Stadtkapelle traf hier genau den richtigen Ton. Mit „Amen“ aus der Feder von Pavel Stanek, verabschiedete sich die Stadtkapelle Neusäß von Ihrem Publikum. Das Stück mit seiner ruhigen Kraft und spirituellen Atmosphäre wurde zum bewegenden Abschluss des Abends. Mit warmem Applaus und vielen zufriedenen Gesichtern ging das Kirchenkonzert der Stadtkapelle zu Ende.

